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НБА: Лейкерс одержал уверенную победу над Шарлотт, Мемфис уступил Хьюстону

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 15 декабря.
НБА: результаты матчей за 15 декабря
НБА: результаты матчей за 15 декабря
nba.com/lakers/

Орландо – Юта 96:89 (14:14, 19:21, 22:24, 41:30)

Детройт – Бостон 113:104 (33:33, 24:23, 28:22, 28:26)

Шарлотт – Лейкерс 100:128 (22:32, 28:25, 17:40, 33:31)

Мемфис – Хьюстон 97:105 (29:36, 11:25, 25:18, 32:26)

Сан-Антонио – Чикаго 93:98 (28:21, 34:22, 16:31, 15:24)

Финикс – Миннесота 107:99 (28:30, 28:28, 29:24, 22:17)

Оклахома-Сити – Клипперс 110:104 (30:25, 31:25, 25:19, 24:35)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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