Третий клуб сделки не устроил игрок, который мог бы к ним отправиться.

Вашингтон и Финикс договорились об обмене форварда Тревора Аризы в сделке с участием Мемфиса..

Трейд сорвался из-за путаницы по поводу включенного в сделку Брукса. Гризлис и Санз обсуждали обмен через Вашингтон, в результате чего между клубами возникло недопонимание. Клуб из Теннесси думал, что отдает Маршона Брукса, а Финикс рассчитывал на Диллона Брукса.

Мемфис отказался включать в сделку Диллона Брукса, в результате чего обмен сорвался.