Атланта без шансов уступила в матче регулярного чемпионата.

Украинец Алексей Лень стал одним из самых результативных игроков Атланты в матче регулярного чемпионата против Бостона.

Лень за 16 минут игрового времени набрал 13 очков, сделав 4 подбора, 1 передачу. Правда, допустил при этом 3 потери и получил 2 персональных замечания. Больше Леня набрал только Кевин Хартер, на счету которого 19 очков.

Показатель полезности украинца составил -13. Атланта проиграла матч Бостону 108:129.