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Лень набрал 13 очков в матче с Бостоном

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Атланта без шансов уступила в матче регулярного чемпионата.
Лень набрал 13 очков в матче с Бостоном

Украинец Алексей Лень стал одним из самых результативных игроков Атланты в матче регулярного чемпионата против Бостона.

Лень за 16 минут игрового времени набрал 13 очков, сделав 4 подбора, 1 передачу. Правда, допустил при этом 3 потери и получил 2 персональных замечания. Больше Леня набрал только Кевин Хартер, на счету которого 19 очков.

Показатель полезности украинца составил -13. Атланта проиграла матч Бостону 108:129.

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Теги: НБА, Алексей Лень
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