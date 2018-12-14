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Потрясающие данки Хардена и ЛеБрона - среди лучших моментов дня в НБА

Комментариев: 1
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за четверг, 13 декабря.

ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Топ-10 возглавили Джеймс Харден (Рокетс) и ЛеБрон Джеймс (Лейкерс).

Смотрите также победный трехочковый Лэмба и данк Дюранта, которые стали лучшими моментами прошлого игрового дня в НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Джеймс Харден, Хьюстон Рокетс, ЛеБрон Джеймс, Лейкерс, видео, топ-10, лучшие моменты
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    14.12.2018, 14:17
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Peyot
в современном футболе кольцо нужно поднимать на метр... как то уж слишком им легко играть и забивать!
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