Потрясающие данки Хардена и ЛеБрона - среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за четверг, 13 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
Топ-10 возглавили Джеймс Харден (Рокетс) и ЛеБрон Джеймс (Лейкерс).
Смотрите также победный трехочковый Лэмба и данк Дюранта, которые стали лучшими моментами прошлого игрового дня в НБА.
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