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Михайлюк принес 3 очка Лейкерс в матче против Майми

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Украинец провел 11 минут на паркете.
Святослав Михайлюк (слева) в матче против Майами
Святослав Михайлюк (слева) в матче против Майами
Getty Images

Украинский игрок Лейкерс Святослав Михайлюк сыграл в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата против Майами.

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Михайлюк отыграл 11 минут и за это время набрал 3 очка - забросил 1 трехочковый при двух попытках. Также украинец сделал 1 подбор, 1 ассист и 2 перехвата. Коэффициент полезности Святослава составил -18, но команда победила со счетом 108:105.

Вашему вниманию момент с перехватом от Михайлюка:

Смотрите также турнирную таблицу НБА.

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Теги: Святослав Михайлюк, Лейкерс, баскетбол, НБА, NBA
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