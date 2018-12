Украинский игрок Лейкерс Святослав Михайлюк сыграл в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата против Майами.

Михайлюк отыграл 11 минут и за это время набрал 3 очка - забросил 1 трехочковый при двух попытках. Также украинец сделал 1 подбор, 1 ассист и 2 перехвата. Коэффициент полезности Святослава составил -18, но команда победила со счетом 108:105.

Вашему вниманию момент с перехватом от Михайлюка:

