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НБА: Лейкерс выиграл у Майами, Орландо крупно проиграл Далласу

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за 10 декабря.
НБА: результаты матчей за 10-е декабря
НБА: результаты матчей за 10-е декабря
Getty Images

Филадельфия – Детройт 116:102 (38:29, 18:18, 31:29, 29:26)

Индиана – Вашингтон 109:101 (29:33, 30:17, 28:25, 22:26)

Бостон – Новый Орлеан 113:100 (28:21, 31:32, 24:19, 30:28)

Оклахома-Сити – Юта 122:113 (30:22, 27:24, 42:29, 23:38)

Чикаго – Сакраменто 89:108 (33:26, 23:19, 18:36, 15:27)

Милуоки – Кливленд 108:92 (31:18, 28:23, 25:25, 24:26)

Даллас – Орландо 101:76 (24:19, 28:21, 23:13, 26:23)

Финикс – Клипперс 119:123 OT (29:21, 27:37, 30:30, 25:23, 8:12)

Денвер – Мемфис 105:99 (26:22, 29:28, 29:33, 21:16)

Лейкерс – Майами 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22)

Голден Стэйт – Миннесота 116:108 (30:24, 33:33, 28:20, 25:31)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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