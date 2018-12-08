Потрясающие данки ЛеБрона и Харриса – одни из лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за субботу, 8 декабря.

ЛеБрон Джеймс nba.com/lakers/

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Автором одного из лучших моментов стал лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс, который помог своей команде разгромить Мемфис (111:88).

Отметим, что в очередном игровом дне в НБА приняли участие украинские баскетболисты, которые принесли очки своим командам.