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Украинцы в НБА: Михайлюк принес 11 очков Лейкерс, Лень набрал 6 очков за Атланту

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Святослав Михайлюк и Алексей Лень сыграли за свои команды в регулярном чемпионате НБА.
Святослав Михайлюк (справа)
Святослав Михайлюк (справа)
nba.com/lakers/

В НБА прошел очередной игровой день, в матчах которого приняли участие украинские спортсмены.

Свингмен Лейкерс Святослав Михайлюк помог своей команде добыть победу над Мемфисом (111:88). Украинец отыграл 23 минуты, за которые сумел набрать 11 очков (3/6 трехочковых), сделал 3 подбора (1 из которых под корзиной соперника), совершил 1 фол и 1 потерю.

Еще один украинский игрок Алексей Лень помог Атланте выиграть у Денвера (106:98). Центровой отыграл 16 минут и за это время набрал 6 очков, сделал 4 подбора и 1 блок-шот, совершил 1 потерю, а также заработал 4 персональных фола.

Вашему вниманию также турнирная таблица НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк, Лейкерс, Алексей Лень, Атланта, NBA
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