Святослав Михайлюк и Алексей Лень сыграли за свои команды в регулярном чемпионате НБА.

В НБА прошел очередной игровой день, в матчах которого приняли участие украинские спортсмены.

Свингмен Лейкерс Святослав Михайлюк помог своей команде добыть победу над Мемфисом (111:88). Украинец отыграл 23 минуты, за которые сумел набрать 11 очков (3/6 трехочковых), сделал 3 подбора (1 из которых под корзиной соперника), совершил 1 фол и 1 потерю.

Еще один украинский игрок Алексей Лень помог Атланте выиграть у Денвера (106:98). Центровой отыграл 16 минут и за это время набрал 6 очков, сделал 4 подбора и 1 блок-шот, совершил 1 потерю, а также заработал 4 персональных фола.

Вашему вниманию также турнирная таблица НБА.