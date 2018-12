Лидер Голден Стэйт Стеф Карри остался босым после матча с Милуоки, который Уорриорз выиграли - 95:105.

Карри расписался на кроссовках, снял их и подарил двум детям из толпы фанатов.

Stephen Curry signs his #NBAKicks & gifts them to fans postgame! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/ZnhdI0xtpJ