Стеф Карри расписался на кроссовках и подарил их детям.

Лидер Голден Стэйт Стеф Карри остался босым после матча с Милуоки, который Уорриорз выиграли - 95:105.

Карри расписался на кроссовках, снял их и подарил двум детям из толпы фанатов.

Ознакомиться со всеми результатами игрового дня в НБА можно по ссылке.