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Маленькие фанаты разули Карри после матча с Милуоки

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Стеф Карри расписался на кроссовках и подарил их детям.
Стеф Карри
Стеф Карри
Getty Images

Лидер Голден Стэйт Стеф Карри остался босым после матча с Милуоки, который Уорриорз выиграли - 95:105.

Карри расписался на кроссовках, снял их и подарил двум детям из толпы фанатов.

Ознакомиться со всеми результатами игрового дня в НБА можно по ссылке.

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Теги: Стеф Карри, Голден Стэйт Уорриорз, НБА, видео
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