Маленькие фанаты разули Карри после матча с Милуоки
Стеф Карри расписался на кроссовках и подарил их детям.
Лидер Голден Стэйт Стеф Карри остался босым после матча с Милуоки, который Уорриорз выиграли - 95:105.
Карри расписался на кроссовках, снял их и подарил двум детям из толпы фанатов.
Stephen Curry signs his #NBAKicks & gifts them to fans postgame! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/ZnhdI0xtpJ— NBA (@NBA) 8 декабря 2018 г.
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