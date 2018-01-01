Михайлюк провел на паркете 11 минут в матче против Сан-Антонио

Святослав Михайлюк набрал 6 очков.

Украинский свингмен Лейкерс Святослав Михайлюк принял участие в матче против Сан-Антонио.

За 11 минут, проведенных на паркете украинец набрал 6 очков, совершить 1 подбор, реализовать 2 из 3 трехочковых и допустить 1 фол.

При этом коэффициент полезности Михайлюка стал лучшим в команде - 2.

К сожалению, усилия Михайлюка не помогли "озерникам" на выезде обыграть Сан-Антонио - 133:120.

Ознакомиться с результатами всех матчей за пятницу, 7 декабря можно по ссылке.