НБА: Кливленд уступил Сакраменто, Лейкерс не смогли выстоять против Сан-Антонио
Представляем результаты матчей за пятницу, 7 декабря.
Шарлотт – Денвер 113:107 (24:25, 40:28, 23:26, 26:28)
Детройт – Филадельфия 111:117 (27:28, 41:28, 22:33, 21:28)
Орландо – Индиана 90:112 (25:28, 20:29, 25:29, 20:26)
Бруклин – Торонто 106:105 OT (24:20, 29:33, 27:26, 18:19, 8:7)
Кливленд – Сакраменто 110:129 (27:38, 39:28, 23:30, 21:33)
Чикаго – Оклахома-Сити 114:112 (34:28, 36:34, 17:29, 27:21)
Новый Орлеан – Мемфис 103:107 (30:31, 30:27, 24:27, 19:22)
Сан-Антонио – Лейкерс 133:120 (32:36, 36:36, 21:27, 44:21)
Финикс – Майами 98:115 (36:34, 14:26, 23:29, 25:26)
Милуоки – Голден Стэйт 95:105 (22:27, 29:30, 25:26, 19:22)
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