Михайлюк отыграл 11 минут за Лейкерс и принес команде 4 очка в победном матче
Святослав Михайлюк помог команде добыть победу в очередном матче регулярного чемпионате.
Лейкерс обыграли Сан-Антонио (121:113) в очередном поединке регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком встречи стал форвард "озерников" ЛеБрон Джеймс – 42 очка.
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Также в матче принял участие украинец Святослав Михайлюк, сыгравший 11:36 минут. За это время он набрал 4 очка (1/5 трехочковых, 1/2 штрафных), а также сделал 1 подбор.
Отметим, что Лейкер сумели выиграть четвертый матч подряд.
Вашему вниманию турнирные таблицы НБА.
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