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НБА: Лейкерс выиграл у Сан-Антонио, Орландо в овертайме уступил Денверу

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 5 декабря.
НБА: результаты матчей за 5 декабря
НБА: результаты матчей за 5 декабря
Getty Images

Кливленд – Голден Стэйт 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34)

Орландо – Денвер 118:124 OT (28:31, 26:25, 32:32, 26:24, 6:12)

Бруклин – Оклахома-Сити 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39)

Атланта – Вашингтон 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28)

Торонто – Филадельфия 113:102 (23:29, 30:20, 25:28, 35:25)

Мемфис – Клипперс 96:86 (27:15, 24:27, 18:27, 27:17)

Милуоки – Детройт 115:92 (30:21, 26:24, 28:19, 31:28)

Миннесота – Шарлотт 121:104 (31:31, 31:33, 24:22, 35:18)

Новый Орлеан – Даллас 132:106 (32:31, 37:22, 28:27, 35:26)

Лейкерс – Сан-Антонио 121:113 (31:23, 19:22, 28:37, 43:31)

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, NBA
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