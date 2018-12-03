НБА: Денвер победил Торонто, Новый Орлеан уступил Клипперс
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 3 декабря.
Детройт – Оклахома-Сити 83:110 (17:26, 23:24, 19:37, 24:23)
Нью-Йорк – Вашингтон 107:110 (32:26, 29:26, 19:34, 27:24)
Бруклин – Кливленд 97:99 (29:30, 21:26, 26:24, 21:19)
Атланта – Голден Стэйт 111:128 (17:34, 30:27, 30:36, 34:31)
Торонто – Денвер 103:106 (24:27, 23:32, 31:27, 25:20)
Новый Орлеан – Клипперс 126:129 (29:36, 36:41, 32:24, 29:28)
Миннесота – Хьюстон 103:91 (24:24, 24:38, 38:20, 17:9)
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