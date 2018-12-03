Переключиться на мобильную версию

НБА: Денвер победил Торонто, Новый Орлеан уступил Клипперс

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 3 декабря.
НБА: результаты матчей за 3 декабря
НБА: результаты матчей за 3 декабря
Getty Images

Детройт – Оклахома-Сити 83:110 (17:26, 23:24, 19:37, 24:23)
Нью-Йорк – Вашингтон 107:110 (32:26, 29:26, 19:34, 27:24)
Бруклин – Кливленд 97:99 (29:30, 21:26, 26:24, 21:19)
Атланта – Голден Стэйт 111:128 (17:34, 30:27, 30:36, 34:31)
Торонто – Денвер 103:106 (24:27, 23:32, 31:27, 25:20)
Новый Орлеан – Клипперс 126:129 (29:36, 36:41, 32:24, 29:28)
Миннесота – Хьюстон 103:91 (24:24, 24:38, 38:20, 17:9)

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь