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Михайлюк отыграл 7 минут в победном матче Лейкерс

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Правда, украинец не принес особой пользы команде.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
nba.com/lakers

Украинский форвард Лейкерс Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче регулярного чемпионата с Финиксом, в котором его команда одержала третью победу подряд 120:96.

Михайлюк провел на паркете 7:04 минут, однако за это время не набрал ни одного очка. Украинец совершил всего один бросок - неудачный из-за дуги. Также Михайлюк сделал 1 ассист. Коэффициент его полезности составил -6.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Атланты Алексей Лень реализовал свой 1000-й бросок с игры в НБА.

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Теги: Святослав Михайлюк, Лейкерс, НБА, баскетбол, NBA
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