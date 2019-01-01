Михайлюк отыграл 7 минут в победном матче Лейкерс

Правда, украинец не принес особой пользы команде.

Украинский форвард Лейкерс Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче регулярного чемпионата с Финиксом, в котором его команда одержала третью победу подряд 120:96.

Михайлюк провел на паркете 7:04 минут, однако за это время не набрал ни одного очка. Украинец совершил всего один бросок - неудачный из-за дуги. Также Михайлюк сделал 1 ассист. Коэффициент его полезности составил -6.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Атланты Алексей Лень реализовал свой 1000-й бросок с игры в НБА.