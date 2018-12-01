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НБА: Детройт обыграл Голден Стэйт, Миннесота проиграла Бостону

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Вашему вниманию представлены результаты матчей НБА за 1-е декабря.
НБА: результаты матчей за 1-е декабря
НБА: результаты матчей за 1-е декабря
Getty Images

Хьюстон - Чикаго 121 - 105 (38:25, 18:24, 31:29, 34:30)

Миннесота - Бостон 109 - 118 (26:29, 22:28, 29:27, 32:34)

Кливленд - Торонто 95 - 104 (21:21, 19:26, 27:30, 28:29)

Детройт - Голден Стэйт 111 - 102 (24:24, 30:22, 31:32, 26:24)

Нью-Йорк - Милуоки 136 - 134 (28:35, 33:31, 32:31, 31:27, 12:10) 

Вашингтон - Бруклин 102 - 88 (24:19, 18:20, 26:19, 34:30)

Сакраменто - Индиана 111 - 110 (26:30, 32:30, 31:31, 32:19)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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