Лень реализовал свой 1000-й бросок с игры в НБА
В матче с Оклахомой Лень набрал 19 очков.
Украинец Алексей Лень провел успешный матч за Атланту против Оклахомы в регулярном чемпионате НБА.
Алексей не попал в стартовую пятерку, но получил 23 минуты игрового времени. За этот период он успел набрать 19 очков, сделать 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот.
Украинец стал самым результативным игроком Атланты вместе с Джоном Коллинзом, который также набрал 19 очков плюс сделал 11 подборов, но это не помогло их команде одержать победу – 109:124.
Стоит отметить, что Лень в этой игре реализовал свой 1000-й бросок в НБА:
Career field goal number 1⃣0⃣0⃣0⃣#TrueToAtlanta pic.twitter.com/vNPeE1GOyQ— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 1 декабря 2018 г.
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