В матче с Оклахомой Лень набрал 19 очков.

Украинец Алексей Лень провел успешный матч за Атланту против Оклахомы в регулярном чемпионате НБА.

Алексей не попал в стартовую пятерку, но получил 23 минуты игрового времени. За этот период он успел набрать 19 очков, сделать 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот.

Украинец стал самым результативным игроком Атланты вместе с Джоном Коллинзом, который также набрал 19 очков плюс сделал 11 подборов, но это не помогло их команде одержать победу – 109:124.

Стоит отметить, что Лень в этой игре реализовал свой 1000-й бросок в НБА: