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Фееричный трехочковый Дюранта - один из лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за четверг, 29 ноября.

Кевин Дюрант исполняет трехочковый
Кевин Дюрант исполняет трехочковый
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Лучшим моментом был назван потрясающий трехочковый игрока Голден Стэйта Кевина Дюранта, однако это не помогло его команде победить.

Смотрите также потрясающий анклбрейкер разыгрывающего Индианы Даррена Коллисона.

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Теги: Кевин Дюрант, Голден Стэйт Уорриорз, НБА, баскетбол, видео, ТОП-5, NBA
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