НБА: Шарлотт сильнее Атланты, Вашингтон проиграл Новому Орлеану
Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 28 ноября.
Шарлотт – Атланта 108:94 (24:28, 31:21, 31:26, 22:19)
Филадельфия – Нью-Йорк 117:91 (41:27, 27:21, 25:20, 24:23)
Бруклин – Юта 91:101 (16:17, 26:26, 36:27, 13:31)
Хьюстон – Даллас 108:128 (28:36, 28:38, 33:22, 19:32)
Милуоки – Чикаго 116:113 (30:40, 33:22, 29:27, 24:24)
Миннесота – Сан-Антонио 128:89 (28:25, 29:9, 35:24, 36:31)
Новый Орлеан – Вашингтон 125:104 (31:24, 36:23, 31:34, 27:23)
Оклахома-Сити – Кливленд 100:83 (21:28, 26:19, 26:15, 27:21)
05:00 Портленд – Орландо
05:30 Клипперс – Финикс
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