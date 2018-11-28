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Лень помог Атланте добыть победу над Майами, Михайлюк с Лейкерс провалились

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Атланта одержала вторую победу подряд после серии из 10 поражений.
Лень помог Атланте добыть победу над Майами, Михайлюк с Лейкерс провалились

Украинец Алексей Лень помог своей Атланте одержать вторую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, победив Майами – 115:113.

Лень вновь не вышел в стартовой пятерке, но получил 18 минут игрового времени, за которые успел набрать 9 очков, сделать 7 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот, а также заработать 5 персональных фолов. Показатель полезности Леня составил +14.

Команда другого украинца Святослава Михайлюка Лос-Анджелес Лейкерс разгромно проиграла Денверу в матче регулярного чемпионата НБА – 85:117.

Украинец Святослав Михайлюк провел на паркете почти 12 минут, которые, как и вся команда, не может записать себе в актив.

Украинец реализовал лишь один бросок с игры (трехочковый). Всего у Святослава было 5 бросков из-за дуги и один "с краски". В итоге за матч он набрал 3 очка, сделал 2 подбора и 1 передачу.

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Теги: НБА, Святослав Михайлюк, Алексей Лень
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Люблю_Украину    28.11.2018, 08:25
Оценка:  0
Люблю_Украину
Вот мне бы лень помогала...
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