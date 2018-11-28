Лень помог Атланте добыть победу над Майами, Михайлюк с Лейкерс провалились

Атланта одержала вторую победу подряд после серии из 10 поражений.

Украинец Алексей Лень помог своей Атланте одержать вторую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, победив Майами – 115:113.

Лень вновь не вышел в стартовой пятерке, но получил 18 минут игрового времени, за которые успел набрать 9 очков, сделать 7 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот, а также заработать 5 персональных фолов. Показатель полезности Леня составил +14.

Команда другого украинца Святослава Михайлюка Лос-Анджелес Лейкерс разгромно проиграла Денверу в матче регулярного чемпионата НБА – 85:117.

Украинец Святослав Михайлюк провел на паркете почти 12 минут, которые, как и вся команда, не может записать себе в актив.

Украинец реализовал лишь один бросок с игры (трехочковый). Всего у Святослава было 5 бросков из-за дуги и один "с краски". В итоге за матч он набрал 3 очка, сделал 2 подбора и 1 передачу.