НБА: Вашингтон в овертайме вырвал победу у Хьюстона, Юта разгромно проиграла Индиане
Представляем результаты матчей НБА за понедельник, 26 ноября.
Кливленд – Миннесота 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27)
Вашингтон – Хьюстон 135:131 OT (30:42, 37:23, 27:33, 31:27, 10:6)
Чикаго – Сан-Антонио 107:108 (27:27, 23:25, 33:28, 24:28)
Новый Орлеан – Бостон 107:124 (21:34, 27:23, 31:32, 28:35)
Юта – Индиана 88:121 (25:33, 22:25, 23:31, 18:32)
Шарлотт – Милуоки 110:107 (32:35, 33:17, 28:28, 17:27)
Голден Стэйт – Орландо 116:110 (26:25, 21:39, 32:19, 37:27)
Полная версия правил