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НБА: Вашингтон в овертайме вырвал победу у Хьюстона, Юта разгромно проиграла Индиане

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Представляем результаты матчей НБА за понедельник, 26 ноября.
НБА: результаты матчей за 26-е ноября
НБА: результаты матчей за 26-е ноября
Getty Images

Кливленд – Миннесота 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27)

Вашингтон – Хьюстон 135:131 OT (30:42, 37:23, 27:33, 31:27, 10:6)

Чикаго – Сан-Антонио 107:108 (27:27, 23:25, 33:28, 24:28)

Новый Орлеан – Бостон 107:124 (21:34, 27:23, 31:32, 28:35)

Юта – Индиана 88:121 (25:33, 22:25, 23:31, 18:32)

Шарлотт – Милуоки 110:107 (32:35, 33:17, 28:28, 17:27)

Голден Стэйт – Орландо 116:110 (26:25, 21:39, 32:19, 37:27)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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