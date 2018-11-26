Восемь очков Леня помогли Атланте победить Шарлотт
Баскетбольный клуб прервал серию из 10-ти поражений.
Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Шарлотт - 124:123.
Украинец провел на площадке почти 15 с половиной минут.
На счету украинского баскетболиста 8 очков, 1 ассист и 4 подбора.
Clear a path. Comin' through. pic.twitter.com/RUD9uAzb6f— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 26 ноября 2018 г.
Этой победой Атланта прервала серию из 10 поражений.
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