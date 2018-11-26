Восемь очков Леня помогли Атланте победить Шарлотт

Баскетбольный клуб прервал серию из 10-ти поражений.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Шарлотт - 124:123.

Украинец провел на площадке почти 15 с половиной минут.

На счету украинского баскетболиста 8 очков, 1 ассист и 4 подбора.

Этой победой Атланта прервала серию из 10 поражений.