Переключиться на мобильную версию

Восемь очков Леня помогли Атланте победить Шарлотт

Комментариев: 1
Баскетбольный клуб прервал серию из 10-ти поражений.
Алексей Лень (слева)
Алексей Лень (слева)
Getty Images

Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Шарлотт - 124:123.

Украинец провел на площадке почти 15 с половиной минут.

На счету украинского баскетболиста 8 очков, 1 ассист и 4 подбора.

Этой победой Атланта прервала серию из 10 поражений.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, NBA, Алексей Лень, Шарлотт Хорнетс, Атланта Хокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
бе ме  (аноним)  26.11.2018, 10:27
Оценка:  0
бе ме
Зато Петця и его слуги рагули будут нагибать всю Украину ххххааа ха ха ! Славе героям! жидам слава!!! тричи
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь