НБА: Орландо выиграл у Лейкерс, Портленд уступил Клипперс
Лейкерс – Орландо 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22)
Лейкерс: Джеймс (24 + 7 передач + 6 потерь), Кузма (21), Ингрэм (17 + 5 потерь), Макги (12 + 7 подборов + 7 блок-шотов), Болл (9 + 10 подборов) – старт; Стивенсон (13), Колдуэлл-Поуп (5 + 5 перехватов), Чендлер (2), Михайлюк (1), Харт (0).
Орландо: Вучевич (31 + 15 подборов + 7 передач), Гордон (17), Огастин (12 + 9 передач), Фурнье (6), Айванду (0) – старт; Росс (16), Симмонс (10), Айзек (6), Грант (5 + 6 передач), Бамба (5), Мартин (0).
Детройт – Финикс 118:107 (27:32, 35:28, 21:24, 35:23)
Атланта – Шарлотт 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)
Бруклин – Филадельфия 125:127 (32:25, 36:29, 34:35, 23:38)
Торонто – Майами 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26)
Мемфис – Нью-Йорк 98:103 (26:21, 26:22, 19:35, 27:25)
Сакраменто – Юта 112:133 (26:30, 24:29, 30:32, 32:42)
Портленд – Клипперс 100:104 (28:24, 30:21, 16:38, 26:21)
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