НБА: Голден Стэйт вырвал победу у Сакраменто, Кливленд без проблем обыграл Хьюстон
Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 24 ноября.
Кливленд – Хьюстон 117:108 (29:30, 34:28, 30:25, 24:25)
Вашингтон – Новый Орлеан 124:114 (37:34, 31:34, 22:23, 34:23)
Миннесота – Чикаго 111:96 (20:22, 29:28, 35:29, 27:17)
Оклахома-Сити – Денвер 98:105 (23:33, 19:30, 24:16, 32:26)
Даллас – Бостон 113:104 (32:26, 27:30, 28:26, 26:22)
Милуоки – Сан-Антонио 135:129 (37:36, 30:32, 28:34, 40:27)
Голден Стэйт – Сакраменто 117:116 (28:29, 32:35, 35:29, 22:23)
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