Алексей Лень набрал 17 очков за 19 минут, проведенных на паркете.

Центровой Атланты Алексей Лень стал одним из лучших игроков матча регулярного чемпионата против Бостона.

За 19 минут, проведенных на паркете, украинец набрал 17 очков (больше только у Джереми Лина - 19 - ред.), сделал 2 подбора и совершил 2 фола. Кроме того, Лень смог реализовать 2 из 3-х трехочковых бросков. Таким образом, коэффициент полезности украинского центрового составил +22.

К сожалению, заслуги Леня не помогли Атланте обыграть Бостон.