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Лень - один из лучших игроков Атланты в матче с Бостоном

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Алексей Лень набрал 17 очков за 19 минут, проведенных на паркете.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Атланты Алексей Лень стал одним из лучших игроков матча регулярного чемпионата против Бостона.

За 19 минут, проведенных на паркете, украинец набрал 17 очков (больше только у Джереми Лина - 19 - ред.), сделал 2 подбора и совершил 2 фола. Кроме того, Лень смог реализовать 2 из 3-х трехочковых бросков. Таким образом, коэффициент полезности украинского центрового составил +22.

К сожалению, заслуги Леня не помогли Атланте обыграть Бостон.

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Теги: Алексей Лень, Атланта Хокс, НБА, баскетбол
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