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Лень пропустил матч Атланты против Торонто из-за повреждения

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У украинца возникли проблемы со спиной.
Алекс Лень
Алекс Лень
Getty Images

Центровой Атланты Алексей Лень не смогу принять участие в очередном матче регулярного чемпионата НБА против Торонто из-за травмы.

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Как сообщает пресс-служба Атланты, у украинца возникли проблемы со спиной. В связи с этим тренерский штаб принял решение дать Алексею небольшой отдых.

Отметим, что Атланта в очередной раз проиграла матч, уступив Торонто со счетом 108:124. Вашему вниманию все результаты игрового дня НБА.

С начала сезона Атланта потерпела уже 15 поражений, а выиграла всего лишь 3 матча. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Теги: НБА, баскетбол, NBA, Алексей Лень, травма, Атланта Хокс
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