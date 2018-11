Центровой Атланты Алексей Лень не смогу принять участие в очередном матче регулярного чемпионата НБА против Торонто из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба Атланты, у украинца возникли проблемы со спиной. В связи с этим тренерский штаб принял решение дать Алексею небольшой отдых.

An @emoryhealthcare injury report for tonight’s game against the @Raptors:



Alex Len: Probable

Alex Poythress: Out

Omari Spellman: Out pic.twitter.com/cwntpKtz7T