У украинца возникли проблемы со спиной.

Центровой Атланты Алексей Лень не смогу принять участие в очередном матче регулярного чемпионата НБА против Торонто из-за травмы.

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Как сообщает пресс-служба Атланты, у украинца возникли проблемы со спиной. В связи с этим тренерский штаб принял решение дать Алексею небольшой отдых.

An @emoryhealthcare injury report for tonight’s game against the @Raptors:



Alex Len: Probable

Alex Poythress: Out

Omari Spellman: Out pic.twitter.com/cwntpKtz7T — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 21 ноября 2018 г.

Отметим, что Атланта в очередной раз проиграла матч, уступив Торонто со счетом 108:124. Вашему вниманию все результаты игрового дня НБА.

С начала сезона Атланта потерпела уже 15 поражений, а выиграла всего лишь 3 матча. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.