Дюрант получил крупный штраф за то, что обматерил фаната команды соперника
Форвард баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант получил штраф за свою выходку во время игры регулярного чемпионата НБА против Даллас Маверикс.
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Дюрант во время матча подошел к одному из фанатов команды соперника и сказал: “Смотри эту чертову игру и заткнись“. Видео инцидента быстро разлетелось в социальных сетях.
“Watch the fucking game and shut the fuck up”— Barstool Sports (@barstoolsports) 19 ноября 2018 г.
- Kevin Durant@MickstapeShow pic.twitter.com/svM2ciN6Qh
Дюранта наказали за его поведение и оштрафовали на 25 тысяч долларов. Отметим, что Голден Стэйт проиграл этот матч со счетом 109:112.
Ранее сообщалось, что разыгрывающий Шарлотт Кемба Уокер набрал 60 очков в матче против Филадельфии и установил три рекорда.
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