Форвард баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант получил штраф за свою выходку во время игры регулярного чемпионата НБА против Даллас Маверикс.

Дюрант во время матча подошел к одному из фанатов команды соперника и сказал: “Смотри эту чертову игру и заткнись“. Видео инцидента быстро разлетелось в социальных сетях.

“Watch the fucking game and shut the fuck up”

