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Дюрант получил крупный штраф за то, что обматерил фаната команды соперника

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Кевина Дюранта наказали за его поведение во время игры регулярного чемпионата НБА с Даллас Маверикс.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Форвард баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант получил штраф за свою выходку во время игры регулярного чемпионата НБА против Даллас Маверикс.

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Дюрант во время матча подошел к одному из фанатов команды соперника и сказал: “Смотри эту чертову игру и заткнись“. Видео инцидента быстро разлетелось в социальных сетях.

Дюранта наказали за его поведение и оштрафовали на 25 тысяч долларов. Отметим, что Голден Стэйт проиграл этот матч со счетом 109:112.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий Шарлотт Кемба Уокер набрал 60 очков в матче против Филадельфии и установил три рекорда.

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Теги: NBA, баскетбол, НБА, штраф, Кевин Дюрант, Голден Стэйт Уорриорз
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