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Лень набрал 12 очков, но не спас Атланту от поражения

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Атланта потерпела очередное поражение в сезоне.
Алексей Лень (слева)
Алексей Лень (слева)
Getty Images

Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Клипперс.

Лень вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 23:36 минуты. За это время украинец набрал 12 очков - 5/9 с игры и 1/1 трехочковых, также выполнил 12 подборов, из которых 6 - в атаке, совершил 2 блока и 2 потерял мяч.

Несмотря на старания украинца, Атланта потерпела поражение со счетом 119:127.

Напомним, в предыдущем матче Атланты Алексей Лень набрал всего 5 очков, однако его команда вновь проиграла.

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Теги: НБА, баскетбол, Атланта Хокс, Клипперс, Алексей Лень, NBA
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