НБА: Клипперс обыграл Атланту, Бостон уступил Шарлотт
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 19 ноября.
Шарлотт – Бостон 117:112 (29:24, 25:32, 30:31, 33:25)
Детройт – Кливленд 113:102 (38:27, 28:19, 27:23, 20:33)
Индиана – Юта 121:94 (32:19, 25:28, 29:23, 35:24)
Филадельфия – Финикс 119:114 (26:36, 31:26, 35:24, 27:28)
Атланта – Клипперс 119:127 (34:29, 30:32, 32:28, 23:38)
Мемфис – Даллас 98:88 (25:21, 28:28, 21:25, 24:14)
Милуоки – Денвер 104:98 (25:29, 21:27, 32:21, 26:21)
Новый Орлеан – Сан-Антонио 140:126 (30:39, 38:28, 40:30, 32:29)
Сакраменто – Оклахома-Сити 117:113 (37:24, 32:32, 15:29, 33:28)
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