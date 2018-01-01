ЛеБрон установил личный рекорд результативности за Лейкерс

51 очко Джеймса помогло Лейкерс обыграть Майами.

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 51 очко в гостевом матче против своей бывшей команды Майами.

ЛеБрон реализовал 19 из 31 броска с игры, включая 6 из 8 трехочковых, 7 из 10 штрафных, а также сделал 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Украинец Святослав Михайлюк в этом матче провел на площадке около трех минут, но результативными действиями за это время не отметился.