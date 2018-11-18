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Уокер набрал 60 очков в матче против Филадельфии и установил три рекорда

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Кемба Уокер установил сразу три рекорда результативности.
Кемба Уокер
Кемба Уокер
Getty Images

Разыгрывающий Шарлотт Кемба Уокер в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфии набрал 60 очков.

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Благодаря этому Уокер установил сразу три рекорда результативности - в своей карьере, в истории Шарлотт и в текущем сезоне регулярного чемпионата. Отметим, что несмотря на старания Уокера, Шарлотт проиграла в овертайме со счетом 119:122.

Вашему вниманию видеообзор действий Уокера в матче против Филадельфии:

Отметим, что лучшим моментом игрового дня в НБА был назван победный трехочковый разыгрывающего Филадельфии Джимми Батлера в овертайме матча против Шарлотт.

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Теги: баскетбол, НБА, Кемба Уокер, NBA, рекорд
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