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Данк ЛеБрона и победный трехочковый Батлера - среди лучших моментов дня в НБА

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Представляем вашему вниманию десятку лучших моментов дня в НБА за субботу, 17 ноября.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

НБА традиционно опубликовала подборку 10-ти лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.

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В топ-10 попали сокрушительные данки Джейсона Тэйтума, Джеральда Грина, Аарона Гордона, ЛеБрона Джеймса, Маркела Фульца и Сержа Ибаки, блок-шот Клинта Капела, добивание сверху от Бена Симмонса, а также блок-шот и победный трехочковый Джимми Батлера.

Смотрите также аллей-уп Алексея Леня, который попал в топ-5 лучших моментов игрового дня НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, видео, топ-10, NBA, лучшие моменты, ЛеБрон Джеймс
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