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Лень набрал 5 очков в очередном проигранном матче Атланты

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Украинец сыграл против Индианы в регулярном чемпионате НБА.
Алексей Лень
Алексей Лень
instagram.com/atlhawks/

Атланта встретилась с Индианой в рамках регулярного чемпионата НБА.

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Участие в поединке принял украинский центровой Атланты Алексей Лень и провел на площадке чуть более 20 минут. За это время Лень набрал 5 очков (1/6 двухочковых, 0/1 трехочкового, 3/4 штрафных), 4 подбора (2 в нападении), 2 передачи, 1 перехват, 2 фола, "+/-" 6).

Отметим, что Атланта в очередной раз потерпела поражение, уступив Индиане со счетом 89:97.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Лейкерс Святослав Михайлюк впервые за неделю сыграл в матче регулярного чемпионата НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Атланта Хокс, Алексей Лень, NBA
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