Украинец принял участие в матче регулярного чемпионата НБА.

Лейкерс в матче регулярного чемпионата НБА встретился с Орландо. Впервые за неделю в составе "озерников" сыграл Святослав Михайлюк.

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Украинец провел на площадке 10 минут и набрал 8 очков (2/3 - трехочковые, 2/2 со штрафных).

К сожалению, Лейкер потерпели поражение со счетом 130:117.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Атланты Алексей Лень набрал 6 очков в матче против Денвера.