Переключиться на мобильную версию

Михайлюк впервые за неделю сыграл за Лейкерс и набрал 8 очков

Комментариев: 0
Украинец принял участие в матче регулярного чемпионата НБА.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Лейкерс в матче регулярного чемпионата НБА встретился с Орландо. Впервые за неделю в составе "озерников" сыграл Святослав Михайлюк.

Читай также: Аллей-уп Леня попал в топ-5 лучших моментов дня в НБА

Украинец провел на площадке 10 минут и набрал 8 очков (2/3 - трехочковые, 2/2 со штрафных).

К сожалению, Лейкер потерпели поражение со счетом 130:117.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Атланты Алексей Лень набрал 6 очков в матче против Денвера.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Лейкерс, Святослав Михайлюк, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь