НБА: Лейкерс уступили Орландо, Хьюстон разгромил Сакраменто
Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 17 ноября.
Бруклин – Клипперс 119:127 (37:32, 30:28, 30:30, 22:37)
Шарлотт – Филадельфия 119:122 OT (30:42, 26:21, 30:19, 24:28, 9:12)
Индиана – Атланта 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17)
Орландо – Лейкерс 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36)
Новый Орлеан – Денвер 125:115 (37:35, 33:32, 28:21, 27:27)
Бостон – Юта 86:98 (20:29, 25:21, 17:27, 24:21)
Чикаго – Торонто 83:122 (18:27, 26:30, 12:32, 27:33)
Хьюстон – Сакраменто 132:112 (36:29, 35:30, 38:27, 23:26)
Даллас – Голден Стэйт 112:109 (26:22, 31:37, 25:27, 30:23)
Финикс – Оклахома-Сити 100:110 (25:30, 17:17, 23:32, 35:31)
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