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Лень набрал 6 очков в матче против Денвера

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Атланта потерпела сокрушительное поражение от Денвера.
Алексей Лень в матче против Денвера
Алексей Лень в матче против Денвера
Getty Images

Атланта сыграла с Денвером в рамках регулярного чемпионата НБА и потерпела разгромное поражение со счетом 93:138.

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Украинский игрок Атланты Алексей Лень принял участие в этой встрече несмотря на небольшое повреждение лодыжки. Украинец вышел в стартовой пятерке команды и провел на паркете почти 13 минут.

Лень набрал 6 очков, совершил 5 подборов и 2 блока. Показатель эффективности украинца составил -14. Также наш спортсмен реализовал только два из шести бросков с игры, в том числе не реализовал единственную попытку из-за дуги, а также два очка с линии штрафных.

Ранее сообщалось, что Алексей Лень провел отличный матч за Атланту, но это не спасло команду от поражения.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Атланта Хокс, NBA
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