Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 14 ноября.

Орландо – Филадельфия 111:106 (27:30, 26:22, 23:35, 35:19)

Вашингтон – Кливленд 119:95 (41:29, 32:23, 23:22, 23:21)

Бостон – Чикаго 111:82 (19:24, 32:11, 26:24, 34:23)

Бруклин – Майами 107:120 (21:37, 28:24, 23:29, 35:30)

Торонто – Детройт 104:106 (31:26, 34:27, 23:24, 16:29)

Милуоки – Мемфис 113:116 (19:29, 26:19, 35:36, 33:32)

Миннесота – Новый Орлеан 107:100 (38:28, 29:26, 18:27, 22:19)

Оклахома-Сити – Нью-Йорк 128:103 (37:22, 28:27, 35:31, 28:23)

Даллас – Юта 118:68 (30:24, 28:22, 26:13, 34:9)

Финикс – Сан-Антонио 116:96 (34:19, 18:29, 35:22, 29:26)

05:30 Лейкерс – Портленд

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