Великолепные передачи Хардена и данк Джонса - в топ-5 моментов дня в НБА
Игроки Хьюстона продемонстрировали свое мастерство и заняли сразу три строчки в топе.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
Вашему вниманию ТОП-5 лучших моментов минувшего игрового дня:
Напомним, что украинский игрок Атланты Алексей Лень также провел отличную игру против Голден Стэйт, однако это не помогло его команде выиграть.
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