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Великолепные передачи Хардена и данк Джонса - в топ-5 моментов дня в НБА

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Игроки Хьюстона продемонстрировали свое мастерство и заняли сразу три строчки в топе.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию ТОП-5 лучших моментов минувшего игрового дня:

Напомним, что украинский игрок Атланты Алексей Лень также провел отличную игру против Голден Стэйт, однако это не помогло его команде выиграть.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, видео, ТОП-5, данк
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