Великолепные передачи Хардена и данк Джонса - в топ-5 моментов дня в НБА

Игроки Хьюстона продемонстрировали свое мастерство и заняли сразу три строчки в топе.

Джеймс Харден Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию ТОП-5 лучших моментов минувшего игрового дня: Напомним, что украинский игрок Атланты Алексей Лень также провел отличную игру против Голден Стэйт, однако это не помогло его команде выиграть.

Горемыкина Екатерина