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Лень провел отличный матч за Атланту, но это не спасло команду от поражения

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Алексей Лень в очередной раз появился в стартовой пятерке Атланты.
Алексей Лень (слева) в матче против Голден Стэйт
Алексей Лень (слева) в матче против Голден Стэйт
Getty Images

Украинский центровой Атланты Алексей Лень провел отличный матч против Голден Стэйт в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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Лень вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 32 минуты. За это время он записал в свой актив 14 очков, совершил 7 подборов, 1 ассист, 1 перехват, 1 потерю и сфолил 5 раз.

Если говорить о бросках, то Лень реализовал 6 из 8 бросков с игры, но трехочковых не бросал. При бросках со штрафной линии Алексей попал 2 раза из 5. Показатель полезности украинца составил - 8.

Несмотря на хороший результат, показанный нашим спортсменом, его команда проиграла матч со счетом 103:110.

Ранее сообщалось, что Алексей Лень сделал дабл-дабл в поединке против Лейкерс.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Атланта, NBA
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