Лень провел отличный матч за Атланту, но это не спасло команду от поражения
Украинский центровой Атланты Алексей Лень провел отличный матч против Голден Стэйт в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.
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Лень вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 32 минуты. За это время он записал в свой актив 14 очков, совершил 7 подборов, 1 ассист, 1 перехват, 1 потерю и сфолил 5 раз.
Если говорить о бросках, то Лень реализовал 6 из 8 бросков с игры, но трехочковых не бросал. При бросках со штрафной линии Алексей попал 2 раза из 5. Показатель полезности украинца составил - 8.
Alex gon' eat. 🍴 pic.twitter.com/crbevZllGW— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 14 ноября 2018 г.
Несмотря на хороший результат, показанный нашим спортсменом, его команда проиграла матч со счетом 103:110.
Ранее сообщалось, что Алексей Лень сделал дабл-дабл в поединке против Лейкерс.
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