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НБА: Новый Орлеан выиграл у Торонто, Чикаго уступил Далласу

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 12 ноября.
НБА: результаты матчей за 12 ноября
НБА: результаты матчей за 12 ноября
Getty Images

Вашингтон – Орландо 117:109 (30:30, 25:25, 28:28, 34:26)
Майами – Филадельфия 114:124 (26:32, 36:32, 28:32, 24:28)
Торонто – Новый Орлеан 110:126 (29:31, 32:35, 22:28, 27:32)
Чикаго – Даллас 98:103 (20:25, 29:31, 26:22, 23:25)
Мемфис – Юта 88:96 (16:20, 27:20, 26:34, 19:22)
Миннесота – Бруклин 120:113 (30:31, 27:22, 36:32, 27:28)
Оклахома-Сити – Финикс 118:101 (32:13, 32:27, 22:35, 32:26)

05:00 Сакраменто – Сан-Антонио
05:30 Клипперс – Голден Стэйт

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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