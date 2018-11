Лень сделал дабл-дабл в поединке против Лейкерс

Центровой Атланты Алексей Лень оформил дабл-дабл в матче против Лейкерс в рамках регулярного чемпионата НБА.

Украинец отыграл 26:50 минут, за которые записал в свой актив 17 очков, совершил 11 подборов, 1 ассист, 1 перехват, 4 потери и 5 раз сфолил.

Some solid playing that first half.#TrueToAtlanta pic.twitter.com/oK4v6wEbuD