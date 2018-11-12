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Лень сделал дабл-дабл в поединке против Лейкерс

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Успехи украинца не позволили команде обыграть Лейкерс, в котором играет Святослав Михайлюк.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Атланты Алексей Лень оформил дабл-дабл в матче против Лейкерс в рамках регулярного чемпионата НБА.

Украинец отыграл 26:50 минут, за которые записал в свой актив 17 очков, совершил 11 подборов, 1 ассист, 1 перехват, 4 потери и 5 раз сфолил.

Лень реализовал 8 из 16 бросков из игры, в том числе 1 из 4 трехочковых. Показатель полезности центрового составил 22. Это лучший показатель в команде.

Отметим, что другой украинец - Святослав Михайлюк, который играет за Лейкерс, провел всю игру на скамейке запасных.

Смотрите также турнирную таблицу НБА.

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Теги: Алексей Лень, Атланта Хокс, баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк, Лейкерс
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Комментариев (1)
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Адекваты    12.11.2018, 10:47
Оценка:  0
Адекваты
Дабл-дабл)))Какое чисто украинское слово)))
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