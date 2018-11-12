Лень сделал дабл-дабл в поединке против Лейкерс
Успехи украинца не позволили команде обыграть Лейкерс, в котором играет Святослав Михайлюк.
Центровой Атланты Алексей Лень оформил дабл-дабл в матче против Лейкерс в рамках регулярного чемпионата НБА.
Украинец отыграл 26:50 минут, за которые записал в свой актив 17 очков, совершил 11 подборов, 1 ассист, 1 перехват, 4 потери и 5 раз сфолил.
Some solid playing that first half.#TrueToAtlanta pic.twitter.com/oK4v6wEbuD— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 12 ноября 2018 г.
Лень реализовал 8 из 16 бросков из игры, в том числе 1 из 4 трехочковых. Показатель полезности центрового составил 22. Это лучший показатель в команде.
Отметим, что другой украинец - Святослав Михайлюк, который играет за Лейкерс, провел всю игру на скамейке запасных.
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