НБА выбирала игроков, лучше других себя проявивших за последние 7 дней.

Защитник Индианы Виктор Оладипо и разыгрывающий Оклахома-Сити Расселл Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации.

Индиана одержала три победы в четырех матчах на прошлой неделе, Виктор Оладипо в среднем набирал 22,5 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 4,3 передачи.

Оклахома одержала четыре победы в четырех матчах, Расселл Уэстбрук в среднем набирал 25,3 очка, отдавал 8,8 передачи и совершал 8,3 подбора за матч.

Индиана занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а Оклахома-Сити - восьмое место на Западе.

Напомним, в предыдущий раз лучшими игроками недели были признаны Яннис Адетокунбо (Милуоки) и Стивен Карри (Голден Стэйт).