Победный бросок Букера под занавес игры с Мемфисом - лучший момент дня в НБА
Вашему вниманию лучшие моменты матчей НБА за 4 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила десятку лучших моментов игрового дня 4 ноября.
Лучшим моментом дня стал победный бросок лидера Финикса Девина Букера в игре против Мемфиса. Букер отправил мяч в кольцо при счете 100:100 за две секунды до окончания встречи.
Смотрите также турнирную таблицу НБА.
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