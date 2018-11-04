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НБА: Торонто разгромили Лейкерс, Сакраменто уступили Милуоки

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за 4-е ноября.
НБА: Результаты матчей за 4-е ноября
НБА: Результаты матчей за 4-е ноября
Getty Images

Милуоки – Сакраменто 144:109 (39:30, 33:20, 36:32, 36:27)

Бруклин – Филадельфия 122:97 (18:21, 33:26, 41:28, 30:22)

Вашингтон – Нью-Йорк 108:95 (24:17, 34:33, 23:28, 27:17)

Сан-Антонио – Орландо 110:117 (26:36, 28:27, 20:28, 36:26)

Финикс – Мемфис 102:100 (21:28, 31:28, 25:25, 25:19)

Портленд – Миннесота 111:81 (30:27, 31:18, 31:19, 19:17)

Лейкерс – Торонто 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, результаты матчей
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