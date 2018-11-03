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Михайлюк сыграл за Лейкерс после трех матчей на скамейке

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Украинец набрал два очка в матче с Торонто.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Украинец Святослав Михайлюк принял участие в поединке Лейкерс против Торонто – лидера Востока.

Святослав после трех матчей, в которых он оставался на скамейке, получил игровое время – сыграл 9:32 минут, но за это время успел набрать только 2 очка и сделать три передачи. Украинец попал единственный свой двухочковый бросок, зато оба раза промахнулся во время попыток забросить из-за дуги.

Коэффициент полезности Михайлюка в матче составил +7.

Добавим, что Лейкерс эту игру проиграли Торонто 107:121.

Команда украинца добыла 4 победы в 10 матчах на старте регулярного чемпионата НБА и находится на 12-й позиции в турнирной таблице.

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Теги: Лос-Анджелес Лейкерс, Святослав Михайлюк, НБА
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