Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 2 ноября.

НБА: Результаты матчей за 2 ноября nba.com/warriors

Орландо – Клипперс 95:120 (22:22, 22:34, 28:30, 23:33)

Бруклин – Хьюстон 111:119 (32:25, 29:31, 25:35, 25:28)

Вашингтон – Оклахома-Сити 111:134 (30:35, 20:44, 35:31, 26:24)

Чикаго – Индиана 105:107 (37:22, 21:38, 22:27, 25:20)

Даллас – Нью-Йорк 106:118 (27:33, 32:23, 18:33, 29:29)

Юта – Мемфис 100:110 (31:29, 29:24, 18:30, 22:27)

Финикс – Торонто 98:107 (26:23, 26:25, 19:29, 27:30)

Голден Стэйт – Миннесота 116:99 (36:32, 25:26, 22:29, 33:12)

Турнирная таблица НБА.

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