Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 31-е октября.

НБА: результаты матчей за 31 октября Getty Images

Бруклин – Детройт 120:119 OT (28:22, 26:38, 23:23, 33:27, 10:9)

Нью-Йорк – Индиана 101:107 (25:28, 27:22, 29:27, 20:30)

Чикаго – Денвер 107:108 OT (24:28, 24:23, 30:29, 20:18, 9:10)

Миннесота – Юта 128:125 (32:25, 33:31, 36:40, 27:29)

Голден Стэйт – Новый Орлеан 131:121 (43:37, 27:26, 37:29, 24:29)

Лейкерс – Даллас 114:113 (38:21, 28:38, 28:22, 20:32)

Финикс – Сан-Антонио 90:120 (15:28, 24:32, 27:34, 24:26)

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