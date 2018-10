Лень набрал 22 очка в проигранном матче Атланты

Украинский центровой Атлатны Алексей Лень вновь вышел в стартовой пятерке Атланты на матч с Кливлендом.

Наш баскетболист провел отличную встречу, отыграл 26 минут и набрал 22 очка. Лень сделал 9 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 2 блок-шота. Также украинец показал 100% точность попаданий с игры – он реализовал 1 трехочковый и 8 двухочковых бросков, и промахивался лишь с линии штрафных (3 из 6).

Go off then , Alex 👏 pic.twitter.com/iCsFm8q9Mu