Переключиться на мобильную версию

Лень набрал 22 очка в проигранном матче Атланты

Комментариев: 0
Усилия украинца не принесли Атланте победу над Кливлендом.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks/

Украинский центровой Атлатны Алексей Лень вновь вышел в стартовой пятерке Атланты на матч с Кливлендом.

Читай также: Лень набрал 8 очков в матче против Филадельфии

Наш баскетболист провел отличную встречу, отыграл 26 минут и набрал 22 очка. Лень сделал 9 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 2 блок-шота. Также украинец показал 100% точность попаданий с игры – он реализовал 1 трехочковый и 8 двухочковых бросков, и промахивался лишь с линии штрафных (3 из 6).

Увы, набранные очки не помогли команде Леня - Атланта проиграла Кливленду 114:136, а Лень закончил матч с показателем полезности -11.

С двумя победами в 7 матчах Атланта находится на 12-м месте, следующий поединок команда Леня сыграет против Сакраменто.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: баскетбол, Атланта Хокс, НБА, NBA, Алексей Лень
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь