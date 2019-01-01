Лень набрал 22 очка в проигранном матче Атланты
Украинский центровой Атлатны Алексей Лень вновь вышел в стартовой пятерке Атланты на матч с Кливлендом.
Читай также: Лень набрал 8 очков в матче против Филадельфии
Наш баскетболист провел отличную встречу, отыграл 26 минут и набрал 22 очка. Лень сделал 9 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 2 блок-шота. Также украинец показал 100% точность попаданий с игры – он реализовал 1 трехочковый и 8 двухочковых бросков, и промахивался лишь с линии штрафных (3 из 6).
Go off then , Alex 👏 pic.twitter.com/iCsFm8q9Mu— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 30 октября 2018 г.
Увы, набранные очки не помогли команде Леня - Атланта проиграла Кливленду 114:136, а Лень закончил матч с показателем полезности -11.
✅ Trae Hesitation— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 31 октября 2018 г.
✅ Alex Lob#TrueToAtlanta pic.twitter.com/O7e8VVxUOy
С двумя победами в 7 матчах Атланта находится на 12-м месте, следующий поединок команда Леня сыграет против Сакраменто.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил