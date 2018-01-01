НБА: Кливленд одержал первую победу, Хьюстон уступил Портленду

Вашему вниманию результаты матчей НБА за 30 октября.

В рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. Торонто обыграл на своем паркете Филадельфию, Хьюстон потерпел поражение в домашней встрече с Портлендом, а Кливленд одержал первую победу в сезоне в матче с командой украинца Алексей Леня.

Кливленд – Атланта 136:114 (35:31, 23:26, 41:30, 37:27)

Бостон – Детройт 108:105 (31:28, 25:30, 25:13, 27:34)

Торонто – Филадельфия 129:112 (35:26, 32:27, 38:33, 24:26)

Хьюстон – Портленд 85:104 (15:19, 21:32, 26:34, 23:19)

Оклахома-Сити – Клипперс 128:110 (25:33, 29:34, 39:10, 35:33)

Мемфис – Вашингтон 107:95 (22:24, 24:21, 32:27, 29:23)

Орландо – Сакраменто 99:107 (31:26, 25:33, 16:26, 27:22)

Шарлотт – Майами 125:113 (31:29, 34:26, 27:18, 33:40)

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