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Лень набрал 8 очков в матче против Филадельфии

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Украинец провел на паркете чуть более 14-ти минут.
Алексей Лень
Алексей Лень
sportingnews.com

Баскетболист Атланты Алексей Лень вышел на паркет в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфии, который завершился со счетом 92:113.

За 14 с половиной минут, проведенных на паркете, Лень набрал 8 очков, совершил 2 подбора и 1 перехват.

Ранее сообщалось, что пение Святослава Михайлюка рассмешило всю команду.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Алексей Лень
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Источник: twitter.com

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