Лень набрал 8 очков в матче против Филадельфии
Украинец провел на паркете чуть более 14-ти минут.
Баскетболист Атланты Алексей Лень вышел на паркет в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфии, который завершился со счетом 92:113.
За 14 с половиной минут, проведенных на паркете, Лень набрал 8 очков, совершил 2 подбора и 1 перехват.
TP ➡️ Alex Len pic.twitter.com/RA00wV38Po— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 30 октября 2018 г.
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